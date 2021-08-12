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Олімпійській чемпіонці замінять медаль, яку вкусив японський мер

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Токіо, Четвер 12 серпня 2021 15:25
Олімпійській чемпіонці замінять медаль, яку вкусив японський мер Фото: олімпійській чемпіонці замінять укушену японським мером медаль (twitter.com/Mulboyne)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Чемпіонка Олімпіади - 2020 з софтболу Міу Гото отримає нову золоту медаль після того, як її нагороду вкусив мер міста Нагоя Такасі Кавамура. Градоначальник не запитав дозволу у спортсменки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Kyodo.

Інцидент стався минулого тижня під час зустрічі олімпійської чемпіонки з керівництвом міста Нагоя, в якому вона народилася. Спортсменка одягла на шию мера медаль, Кавамура зазначила, що нагорода важка і спробував її на зуб.

Вчинок мера викликав критику в соцмережах, оскільки мер не запитав у Гото дозволу вкусити медаль. Його вчинок користувачі назвали безвідповідальним під час пандемії коронавірусу.

Крім того, мер дозволив собі неналежні висловлювання на адресу спортсменки. Зокрема, він запитав у чемпіонки, чи заборонено їй вступати в романтичні стосунки.

Пізніше Кавамура приніс вибачення дівчині. Також він висловив готовність відшкодувати Олімпійському комітету Японії вартість виготовлення нової золотої медалі.

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