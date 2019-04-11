На "Олімпійському" розповіли, коли завершаться переговори щодо дебатів

Результати переговорів щодо дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" будуть вже сьогодні, 11 квітня. Про це повідомляє "Укрінформ".

Повідомляється, що на сьогоднішній ранок переговори зі штабами кандидатів перебували в активній стадії. У той же час на НСК відзначили, що деталі переговорів планується опублікувати до кінця дня.

Нагадаємо, раніше "Олімпійський" назвав дати, на які кандидати забронювали стадіон. Зокрема, від представника Порошенка надійшов запит на дебати 14 і 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського - на 19 квітня.

До цього голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що Центральна виборча комісія не вбачає підстав, щоб змінити постанову для проведення дебатів на НСК "Олімпійський". За її словами, жоден з штабів не звертався до ЦВК щодо дебатів. Тому Центрвиборчком виключає проведення офіційних дебатів на стадіоні.

"Дебати мають відбутися в тому порядку, в якому вони встановлені законом і постановою ЦВК. Це наша позиція і ми все зробимо для того, щоб все було підготовлено", - додала Сліпачук.