Олімпійський чемпіон Абраменко пропустить наступний сезон

Він присвятить наступний рік лікуванню

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко заявил, что пропустит следующий сезон. Об этом сообщает UA:Спорт.

По словам Абраменко, он посвятит следующий год лечению и восстановлению, чтобы с новыми силами подойти к чемпионату мира 2021 года.

"Еще после Олимпиады у меня были мысли о том, чтобы отдохнуть, ведь это были для меня четвертые подряд Олимпийские игры. Это сложно физически и морально, даже не было времени нормально отдохнуть.

Думал уйти после Кореи, но удержал чемпионат мира, ведь у меня еще не было медалей. Пришлось готовиться. В следующем году буду лечиться, восстанавливаться, и тогда с новыми силами - на чемпионат мира", - рассказал Абраменко.

Напомним, Абраменко выиграл серебро чемпионата мира-2019, а в прошлом году стал олимпийским чемпионом в Пхенчхане.