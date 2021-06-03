Олімпійські ігри в Токіо: оргкомітет виключив чергове скасування змагань

"Ми не можемо відкласти знову", - сказала Сейко Хашимото Nikkan Sports.

Хашимото, яка брала участь у семи літніх та зимових Олімпійських іграх як велосипедист та фігурист, також заявила ВВС, що, хоча японці хвилюються, їх слід заспокоїти, адже під час ігор організаційний комітет зобов'язується захищати здоров'я учасників.

"Я вважаю, що можливість проведення цих Ігор досягає 100%, що ми й зробимо. Єдине, що організаційний комітет обіцяє всім спортсменам, це те, що ми будемо захищати їхнє здоров'я", - сказала Хашимото.

Уже відкладена минулого року урізана версія Ігор, в якій відсутні іноземні глядачі, має розпочатися 23 липня. Але через повільну вакцинацію, надзвичайний стан у Токіо та дев'яти інших регіонах і зростаючу кількість важких випадків коронавірусу, більшість японців виступають проти проведення Олімпійських ігор.