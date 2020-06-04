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Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти в спрощеному варіанті

Новини » Спорт     04.06.2020 - 10:31
Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти в спрощеному варіанті
Фото: розглядається варіант спрощеного проведення Ігор у Токіо (twitter.com/tokyo2020)

Заходи можуть бути зроблені через ситуацію з коронавірусом

Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо спільно з урядом Японії розглядає варіанти спрощеного проведення змагань. Різні обмеження можуть бути на церемоніях і під час змагань.

Про це заявили кілька урядових та організаційних комітетів, пише газета Yomiuri.

Через ризик поширення коронавірусу у світі може бути скорочено числа учасників церемоній відкриття і закриття Олімпійських і Паралімпійських ігор. Також можуть скоротити кількість глядачів на стадіонах.

Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заявляв, що Олімпіада в Токіо повторно перенесена не буде і допустив можливість скасування змагань.

Нагадаємо, голова оргкомітету "Токіо-2020" також не виключає скасування Олімпіади, якщо коронавірус не візьмуть під контроль у 2021 році.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ОлімпіадаТокиосоревнованияОлімпіада 2020
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