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Олімпійські ігри-2022: збірна України з біатлону оголосила склад на чоловічий спринт

Автор: Андрій Вирва

Стали відомі біатлоністи, які представлять Україну в чоловічій спринтерській гонці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт Олімпіади.

Збірну України в спринтерській гонці представлятимуть: Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Стартові номери українських біатлоністів:

  • 15. Дмитро Підручний
  • 60. Артем Прима
  • 70. Антон Дудченко
  • 81. Богдан Цимбал

Першим в гонці вийде на старт Калев Ермітс з Естонії. А закриватиме стартовий список бельгійський біатлоніст Сезар Бове, який стартуватиме під 94 номером.

Чоловічий спринт відбудеться 11 лютого об 11:00.

Нагадаємо, що олімпійською чемпіонкою у спринті стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд .

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