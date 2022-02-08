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Олімпійські ігри-2022: чеська сноубордистка стала Олімпійською чемпіонкою

Автор: Андрій Вирва

Визначились призери Олімпійських ігор в сноуборді у дисципліні паралельний гігантський слалом серед жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У бронзовому заїзді змагалися словенка Глорія Котнік та Мікелле Деккер з Нідерландів. Переможницею заїзду та бронзовою призеркою Олімпіади стала словенська сноубордистка.

У фіналі зустрілися австрійка Даніела Ульбінг та чешка Естер Ледецка. Перемогла в заїзді та стала Олімпійською чемпіонкою – Естер Ледецка. А австрійка вдовольнилася срібною нагородою.

Нагадаємо, що українську сноубордистку Аннамарі Данчу організатори не хотіли допускати до старту в кваліфікації.

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