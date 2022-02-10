RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Олімпійські ігри-2022: американська сноубордистка виграла золоту нагороду в хафпайпі

Автор: Андрій Вирва

Відбулися жіночі змагання з сноубордингу в дисципліні хафпайп.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фіналі взяло участь 12 спортсменок. Які представляли сім країн, найбільше було китаянок – три сноубордистки.

Найбільшу кількість балів набрала американка Хлоя Кім, яка стала олімпійської чемпіонкою у хафпайпі на других Іграх поспіль.

Медалі у хафпайпі виграли:

"золото" – Хлоя Кім (США) – 94 бали

"срібло" – Керальт Кастельєт (Іспанія) – 90,25 балів

"бронза" – Томіта Сена (Японія) – 88,25 балів

Нагадаємо, що американець Нейтан Чен став олімпійським чемпіоном з фігурного катання.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаОлимпиада 2022