Олимпийские игры: Беленюк и Насибов ярко вышли в полуфиналы греко-римской борьбы

Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 67 кг, 1/4 финала

Исмаилов – Насибов – 6:7

Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 87 кг, 1/4 финала

Турсынов – Беленюк – 3:7

В противостоянии с киргизом Амантуром Исмаиловым Насибов выглядел более пассивно в первой трехминутке. Оппонент сумел набрать 6 очков за технические приемы, а украинец ответил только двумя пунктами.

Зато второй период прошел под полным контролем Насибова. Отечественный борец сумел пять раз набрать по одному баллу и вырвался вперед в счете. Финальные секунды украинец провел уверенно и не позволил Исмаилову хотя бы выровнять положение.

По схожему сценарию прошла стычка Беленюка с казахом Нурсултаном Турсыновым. Соперник доминировал в первой трехминутке и повел в счете (3:0).

Украинский борец перехватил инициативу во втором периоде. Два приема позволили Беленюку сравнять счет. А затем еще два выпада олимпийского чемпиона Токио обеспечили комфортное преимущество и итоговую победу.

В рамках 1/2 финала Насибов встретится с азербайджанцем Хасратом Джафаровым. Беленюк сойдется в схватке с иранцем Алирезой Мохмадипиани. Кроме того, украинка Оксана Ливач сразится за бронзовую награду с японкой Юи Сусаки. Все поединки запланированы на среду, 7 августа.