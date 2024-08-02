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Олимпийские игры-2024: Леоне триумфовала в стрельбе с трех позиций

Фото: Кьяра Леоне взяла "золото" Олимпиады (chiaraleone.ch)
Автор: Антон Федорцив

Швейцарская атлетка Кьяра Леоне выиграла женские соревнования по стрельбе из винтовки в трех позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

23-летняя стрелок стала чемпионкой в стрельбе с 50-метрового расстояния. Она установила новый олимпийский рекорд.

В финале Леоне набрала 464.4 балла. Швейцарка на пункт с лишним опередила главную конкурентку – американку Сейген Маддалену. Китайская стрелок Чжан Цюноэ серьезно отстала от первых двух медалисток, но не почувствовала конкуренцию в борьбе за "бронзу".

Леоне побила рекорд, принадлежавший ее соотечественнице Нине Кристен. Швейцарская спортсменка установила его на Играх в Токио. Чемпионка Олимпиады-2024 обновила показатель на полбалла.

Олимпиада-2024, стрельба из винтовки в трех позициях, 50 м, женщины:

  1. Кьяра Леоне (Швейцария) – 464.4 балла
  2. Сейген Маддалена (США) – 463.0
  3. Чжан Цюнюэ (Китай) – 452.9

К слову, ранее подвели итоги соревнований 1 августа на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024