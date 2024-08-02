Олимпийские игры-2024: Леоне триумфовала в стрельбе с трех позиций

23-летняя стрелок стала чемпионкой в стрельбе с 50-метрового расстояния. Она установила новый олимпийский рекорд.

В финале Леоне набрала 464.4 балла. Швейцарка на пункт с лишним опередила главную конкурентку – американку Сейген Маддалену. Китайская стрелок Чжан Цюноэ серьезно отстала от первых двух медалисток, но не почувствовала конкуренцию в борьбе за "бронзу".

Леоне побила рекорд, принадлежавший ее соотечественнице Нине Кристен. Швейцарская спортсменка установила его на Играх в Токио. Чемпионка Олимпиады-2024 обновила показатель на полбалла.

Олимпиада-2024, стрельба из винтовки в трех позициях, 50 м, женщины: