"Олімпік" офіційно знявся з Прем'єр-ліги і зупинив діяльність

Деталі причин зняття Гельзін не розповів, лише назвавши цей крок "обдуманим і виваженим". Також він підкреслив, що"клуб призупиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку".

Чутки про припинення існування "Олімпіка" з'явилися ще наприкінці попереднього сезону, а Цього тижня РБК-Україна підтвердив швидке зняття команди з чемпіонату.

"Олімпік" був створений в 2001 році в Донецьку. Після початку війни на Донбасі клуб переїхав на підконтрольну Україні частину і грав свої домашні матчі в різних. Тоді ж, в 2014-му, "Олімпік" почав виступи в Прем'єр-лізі, в якій перебував досі.

Найкращим досягненням команди була 4-а позиція в сезоні-2016/17. У 2017-му році "Олімпік" в перший і останній раз зіграв у кваліфікації Ліги Європи.

Клуб також був пов'язаний зі звинуваченнями в договірних матчах. У сезоні - 2014/15 ряд підозрілих матчів зіграла перша команда, а протягом наступних сезонів під сумнів ставили чесність матчів молодіжної та юнацьких команд "Олімпіка". Наслідком цього стала дискваліфікація команд U-21 і U-19 на два сезони (2018/19 і 2019/20).

Хто може зайняти місце "Олімпіка", який фінішував передостаннім у попередньому сезоні і зберіг прописку в Прем'єр-лізі, поки невідомо. Головним претендентом вважається" Минай", який вилетів з вищого дивізіону.

У керівництві УПЛ заявили, що їм відомо про готовність Закарпатського клубу продовжити виступи в УПЛ і дотриматися всіх вимог УПЛ.