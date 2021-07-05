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"Олімпік" незабаром повинен знятися з УПЛ і припинити існування

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Києва, Понеділок 05 липня 2021 21:29
"Олімпік" незабаром повинен знятися з УПЛ і припинити існування Фото: футболісти "Олімпіка" в сезоні-2020/21 (shakhtar.com)
Автор: Роман Тверденко

"Олімпік" незабаром повинен оголосити про зняття з чемпіонату України в Прем'єр-лізі. Клуб припинить існування.

Про це повідомляють джерела "РБК-Україна".

Доля клубу вже, фактично, вирішена керівництвом, але офіційна заява з невідомих причин ще не послідувала.

Хто може зайняти місце "Олімпіка", який фінішував передостаннім у попередньому сезоні і зберіг прописку в Прем'єр-лізі, поки невідомо. Головним претендентом вважається "Минай", який вилетів з вищого дивізіону.

Чутки про припинення існування "Олімпіка" з'явилися ще наприкінці попереднього сезону. Власник Владислав Гельзін відмовлявся конкретно позначити майбутнє клубу в більш ранній термін, але незабаром він повинен це зробити.

"Олімпік" був створений в 2001 році в Донецьку. Після початку війни на Донбасі клуб переїхав на підконтрольну Україні частину і грав свої домашні матчі в різних. Тоді ж, в 2014-му, "Олімпік" почав виступи в Прем'єр-лізі, в якій перебував досі.

Найкращим досягненням команди була 4-а позиція в сезоні-2016/17. У 2017-му році "Олімпік" в перший і останній раз зіграв у кваліфікації Ліги Європи.

Клуб також був пов'язаний зі звинуваченнями в договірних матчах. У сезоні - 2014/15 ряд підозрілих матчів зіграла перша команда, а протягом наступних сезонів під сумнів ставили чесність матчів молодіжної та юнацьких команд "Олімпіка". Наслідком цього стала дискваліфікація команд U-21 і U-19 на два сезони (2018/19 і 2019/20).

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