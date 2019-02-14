Олімпіакос - Динамо: де дивитися матч

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи

"Олимпиакос" примет киевское "Динамо" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является греческий клуб.

14 февраля 19:55

Пирей, стадион "Караискакис"

Поединок 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 февраля в Пирее на стадионе Георгиос Караискакис. Время начала матча - 19:55 по киевскому времени.

В Украине в прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале "Футбол 1". Комментатор - Андрей Столярчук.

Не пропустите также предматчевую студию "Шлях до Баку", где эксперты оценят расклады перед важным матчем.

Напомним, на матч были распроданы все билеты, домашняя арена "Олимпиакоса" вмещает 32 тысячи зрителей.