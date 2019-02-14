Олімпіакос - Динамо: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом грецький клуб

Киевское "Динамо" на выезде встретится с "Олимпиакосом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 1".

14 февраля 19:55

Пирей, стадион "Караискакис"

Букмекеры считают, что больше шансов на победу у хозяев поля. Так, William Hill на победу "Олимпиакоса" принимают ставки с коэффициентом 1,95. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 3,30, а победа "Динамо" оценивается в 4,00.

Bwin победу хозяев оценивает в 1,95, а на победу команды Хацкевича предлагают коэффициент 3,90. На ничью - 3,30.

bet365 принимает ставки на победу греков с коэффициентом 2,00, а на возможный успех киевлян - с 4,00. Ничья оценивается в 3,20.

Напомним, на матч были распроданы все билеты, домашняя арена "Олимпиакоса" вмещает 32 тысячи зрителей.