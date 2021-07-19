На Олімпіаді в Токіо у американської гімнастки підтвердили

У члена жіночої збірної Сполучених Штатів зі спортивної гімнастики був виявлений COVID-19 під час підготовки команди в таборі в Токіо. Ще один член команди знаходиться на самоізоляції до отримання результату тесту на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Ім'я спортсменки не розголошується. Однак відомо, що також позитивний тест отримав чеський Пляжний волейболіст Ондржею Перушичу.
Нагадаємо, 16 липня в Олімпійському селі в Токіо позитивний тест на коронавірус отримав іноземець зі складу організаторів Ігор.