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На Олимпиаде в Токио у американской гимнастки подтвердили COVID

Автор: РБК-Украина

У члена женской сборной Соединенных Штатов по спортивной гимнастике был обнаружен COVID-19 во время подготовки команды в лагере в Токио. Еще один член команды находится на самоизоляции до получения результата теста на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Имя спортсменки не разглашается. Однако известно, что также положительный тест получил чешский пляжный волейболист Ондржею Перушичу.

Напомним, 16 июля в Олимпийской деревне в Токио положительный тест на коронавирус получил иностранец из состава организаторов игр.

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