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На Олімпіаді в Токіо у американської гімнастки підтвердили

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Токіо, Понеділок 19 липня 2021 14:24
На Олімпіаді в Токіо у американської гімнастки підтвердили Фото: у члена збірної США з жіночої гімнастики підтвердили COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У члена жіночої збірної Сполучених Штатів зі спортивної гімнастики був виявлений COVID-19 під час підготовки команди в таборі в Токіо. Ще один член команди знаходиться на самоізоляції до отримання результату тесту на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Ім'я спортсменки не розголошується. Однак відомо, що також позитивний тест отримав чеський Пляжний волейболіст Ондржею Перушичу.

Нагадаємо, 16 липня в Олімпійському селі в Токіо позитивний тест на коронавірус отримав іноземець зі складу організаторів Ігор.

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