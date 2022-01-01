Олімпіада і перший "зимовий" Чемпіонат світу з футболу: календар подій спорту 2022 року

Новий 2022 рік подарує спортивним уболівальникам багато топових подій у світі спорту. Серед них, зокрема, зимові Олімпійські ігри та футбольний чемпіонат світу в Катарі, який вперше в історії пройде в зимовий період.
РБК-Україна підготувало календар головних подій спорту на 2022 рік.
1 -9 січня. Теніс. ATP Cup 2022 (Сідней, Австралія)
2-14 січня. Ралі Дакар - 2022 (Саудівська Аравія)
9 січня - 6 лютого. Футбол. Кубок африканських націй - 2021 (Камерун)
10-16 січня. Чемпіонат Європи з фігурного катання (Естонія)
17-30 січня. Australian Open-2022 (Австралія)
19 січня - 6 лютого. Чемпіонат Європи з міні-футболу (Нідерланди)
3-12 лютого. Клубний чемпіонат світу з футболу 2021 (ОАЕ)
4-20 лютого. Зимові Олімпійські ігри (Китай)
Фото: зимова Олімпіада пройде у Пекіні (Getty Images)
4-13 Березень. Зимові Паралімпійські ігри (Китай)
18-20 березня. Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні (Сербія)
21-27 березня. Чемпіонат світу з фігурного катання (Франція).
24 березня. Футбол. Плей-офф відбору на ЧС-2022, перший матч. Шотландія-Україна
Фото: збірна України спробує подолати путівку на ЧС-2022 через плей-офф (uaf.ua)
1-3 квітня - Чемпіонат Європи з дзюдо (Болгарія)
16 квітня-2 травня - Чемпіонат світу зі снукеру (Англія)
13-29 травня. Чемпіонат світу з водних видів спорту (Японія)
13-29 травня. Чемпіонат світу з хокею (Фінляндія)
18 травня. Футбол. Фінал Ліги Європи (Іспанія)
22 травня - 5 червня. Теніс. Ролан Гаррос (Франція)
25 травня. Футбол. Фінал Ліги конференцій (Албанія)
28 травня. Футбол. Фінал Ліги чемпіонів (Росія)
4 червня. Футбол. Ліга Націй, група B1. Ірландія-Україна
7 червня. Футбол. Ліга Націй, група B1. Шотландія-Україна
11 червня. Футбол. Ліга Націй, група B1. Україна-Угорщина
14 червня. Футбол. Ліга Націй, група B1. Україна-Ірландія
16-19 червня. Чемпіонат Європи з художньої гімнастики (Ізраїль)
20-27 червня. Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 (Бельгія)
26 червня - 7 липня. Літня Універсіада (Китай)
27 Червня-10 липня. Теніс. Вімблдон (Великобританія)
Фото: головний трофей тенісного турніру в Уімблдоні (twitter.com/Wimbledon)
6-31 липня. Чемпіонат Європи з футболу серед жінок (Англія)
8-30 липня. Футбол. Копа Америка (Колумбія)
15-23 липня. Чемпіонат світу з фехтування (Єгипет)
15-24 липня. Чемпіонат світу з легкої атлетики (США)
26-31 липня. Чемпіонат світу з гребного слалому (Німеччина)
3-7 серпня. Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное (Канада)
7-14 серпня. Чемпіонат світу з дзюдо (Узбекистан)
11-21 серпня. Чемпіонат Європи з водних видів спорту (Італія)
15-21 серпня. Чемпіонат Європи з легкої атлетики (Німеччина)
18 -21 серпня. Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное (Німеччина)
29 Серпня-11 вересня. US Open-2022 (США)
1-18 вересня. Євробаскет - 2022 (Німеччина, Грузія, Чехія, Італія)
14-18 вересня. Чемпіонат світу з художньої гімнастики (Болгарія)
23 вересня. Футбол. Ліга Націй, група B1. Угорщина-Україна
26 вересня. Футбол. Ліга Націй, група B1. Україна-Шотландія
29 жовтня - 6 листопада. Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики (Великобританія)
21 Листопада-18 грудня. Чемпіонат світу з футболу - 2022 (Катар)
Фото: Кубок світу (uefa.com)