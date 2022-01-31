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Олімпіада в Пекіні: Китай повідомив про 37 COVID-випадків серед спортсменів і персоналу

Автор: Наталья Скороход

Китай повідомив про нові випадки захворюваності коронавірусом на Олімпійських Іграх в Пекіні. Там захворіло 37 осіб серед спортсменів і персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що 27 нових випадків коронавірусу були виявлені у людей, після їх прибуття в аеропорт Пекіна. З них вісім випадків - у спортсменів або офіційних осіб команд, які повинні були взяти участь в Олімпіаді.

Влада Китаю ввела суворі правила, які відокремлюють спортсменів і персонал Олімпіади від решти світу. Учасники можуть вільно переміщатися між місцем проживання та олімпійськими об'єктами на офіційному транспорті, але їм не дозволяється вільно пересуватися в громадських місцях. Також правила зобов'язують кожен раз при перельотах здавати тести на коронавірус.

Ці правила дотримуються не тільки спортсменами, а й персоналом, представниками ЗМІ.

Нагадаємо, що Китай повідомив про зростання випадків COVID серед спортсменів і чиновників. З п'ятниці ситуація сильно змінилася.

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КоронавірусОлімпіадаКитай