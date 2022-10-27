Олимпиада-2036 получила первого кандидата на роль хозяина: кто им стал

Мексика открыла заявочную компанию на статус хозяина Олимпиады-2036. В то же время страна готова сразиться и за право принять Игры 2040 года, если не победит в ближайшем тендере.

"Мы – успешная и амбициозная страна. Мы – единственный хозяин трех чемпионатов мира по футболу, мы – энергичная страна с одной из передовых экономик планеты", – напомнил министр иностранных дел Марсело Эбрарда.

30 ноября мексиканское правительство создаст специальный комитет по продвижению заявки. Потенциальными конкурентами Мексики в борьбе за право принять летние Игры-2036 являются Канада, Египет, Южная Корея, Китай, Индия, Индонезия, Катар и ряд европейских государств.

Ранее североамериканская страна уже принимала Олимпийские игры. В 1968 году соревнования прошли в Мехико. Затем Мексика дважды самостоятельно провела футбольные Кубки мира (1970, 1986), а в 2026-м станет хозяином Мундиаля вместе со США и Канадой.