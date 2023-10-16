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Олимпиада-2028 официально получила пять новых видов спорта: что в программе

Фото: Бейсбол вернется в олимпийскую программу (twitter.com/USABaseball)
Автор: Антон Федорцив

Международный олимпийский комитет принял решение включить в список дисциплин Игр 2028 года пять видов спорта, которые до сих пор были неолимпийскими. Некоторые из них только приобретают популярность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.

Бейсбол, флаг-футбол, крикет, лакросс и сквош получили место на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. В свою очередь решение по олимпийскому будущему бокса МОК пока отложил.

Новые виды спорта на Олимпиаде-2028:

  • бейсбол
  • флаг-футбол
  • крикет
  • лакросс
  • сквош

 

Каждый из новых видов спорта в олимпийской программе будет обладать определенными особенностями. В частности, бейсбол унифицируют с его разновидностью софтболом, а лакросс сыграют в формате "шестерок". Соревнования же по крикету пройдут в версии Twenty20 с ограниченным количеством игроков.

Три из пяти новых дисциплин раньше были в программе Олимпийских игр. Например, бейсболисты и софтболисты соревновались в 1992-2008 гг. и на Олимпиаде-2020, крикетисты – в 1900-м, а лакросс был в программе двух Игр начала XX века (1904, 1908).

Олимпиада-2028 намечена на июль. Лос-Анджелес во второй раз будет принимать летние Игры. Впервые в Калифорнию спортсмены из разных уголков планеты приехали в 1984 году. Правда, эти Олимпийские игры были омрачены бойкотом СССР и рядом стран-сателлитов.

 

 

К слову, ранее МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России из-за посягательств на территорию Украины.

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олімпійський комітет