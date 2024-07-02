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Олимпиада-2024: "Шахтер" делегировал в сборную Украины пять футболистов

Фото: Даниил Сикан будет играть на острие атаки олимпийской сборной Украины (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" раскрыл фамилии вызванных в олимпийскую сборную Украины на летние Игры-2024 исполнителей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tribuna.com.

"Горняки" отправят в команду Руслана Ротаня 5 футболистов. Они попадут в заявку Украины на футбольный турнир Олимпиады.

Вратарь Кирилл Фесюн, полузащитники Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько и Кирилл Сигеев, а также форвард Даниил Сикан поедут на премьерные для футбольной команды Игры. Вне заявки оказались два звездных исполнителя. Наставник олимпийской сборной якобы рассчитывал на хавбеков Георгия Судакова и Артема Бондаренко.

Украина попала в группу B турнира. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Ирака, Марокко и Аргентины. Первый матч украинцы сыграют 24 июля против иракцев. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

Олимпийский футбольный турнир продлится с 24 июля по 9 августа в семи французских городах (Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант). На Олимпиаду-2024 смогут поехать 18 украинцев 2001 года и моложе. Кроме того, три футболиста в заявке могут быть вне возрастного ценза.

К слову, ранее олимпийская сборная Украины выиграла Тулонский турнир в премьерное выступление.

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