ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вид спорту, в якому відзначилась Україна, виключили з програми Олімпіади-2024

Новость на русском →
Париж, Неділя 15 серпня 2021 15:28
Вид спорту, в якому відзначилась Україна, виключили з програми Олімпіади-2024 Фото: вид спорту, в якому відзначилась Україна, виключили з програми Олімпіади-2024 (noc-ukr.org)
Автор: Сергій Пишкін

Організаційний комітет Олімпійських ігор-2024 виключив карате зі списку програми. Під час змагань у Токіо, Україна виграла дві медалі в японських бойових мистецтвах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.

Відзначимо, що карате було включено до олімпійської програми в рамках останніх міжнародних змагань, що відбулися у Токіо. Втім, організаційний комітет Олімпіади-2024 заявив, що не має наміру змінювати своє рішення попри заклики від низки французьких політиків й Федерації карате в країні.

"Це було внесено до календаря ігор згідно з правилами, встановленими Міжнародним олімпійським комітетом", - відзначає пресслужба оргкомітету.

Варто додати, що на Олімпіді-2020 у Токіо, Станіслав Горуна відзначився бронзовою медаллю в рамках змагань з карате до 75 кг, а Анжеліка Терлюга подарувала Україні срібло в ваговій категорії до 55 кг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Париж
NEWS
Ринок землі в Україні: кількість зареєстрованих угод перевищила 6 тисяч
Ринок землі в Україні: кількість зареєстрованих угод перевищила 6 тисяч
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень