Зимова Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 9 лютого

На старт вийдуть 7 представників України. Вони змагатимуться у санному спорті, гірськолижному спорті, лижному двоборстві та скелетоні.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

О 03:30 чоловіки матимуть тренування в санному спорті. На трасі з'явиться і українець Антон Дукач.

У гірськолижному спорті жінки змагатимуться у слаломі. У першому заїзді, починаючи з 04:14, честь України відстоюватиме Анастасія Шепіленко.

Натомість на чоловіків чекає гірськолижна комбінація. На швидкісному спуску з 04:30 тренуватиметься Іван Ковбаснюк.

О 09:00 розпочнеться змагання у лижному двоборстві серед чоловіків. Пробний етап індивідуальної першості Гундерсена на 10 км і звичайного трампліна пройде Дмитро Мазурчук. Змагання за медалі дисципліни розпочнеться о 10:00.

Найсильніший український скелетоніст Владислав Гераскевич матиме два тренування. Перше розпочнеться о 09:20, друге – по завершенні першого.

Закриватимуть програму дня для українців Ігор Стахів та Андрій Лисецький. Дует саночників оформить першу спробу в змаганнях двійок. Початок – о 14:20.