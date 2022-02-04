Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 4 лютого

Збірна України в п'ятницю, 4 лютого, виступить у командному турнірі з фігурного катання.
Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.
На старт вийдуть четверо українців. Усі вони змагатимуться у командному турнірі з фігурного катання.
Дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна виступить у танцях на льоду. Натомість пара Софії Голіченко й Артема Даренського покаже коротку спортивну програму.
У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Початок трансляції о 04:00 за київським часом.
Україна входить до топ-10 збірних, які змагатимуться в коротких програмах фігуристів у "нульовий" день Олімпіади-2022.
Нагадаємо, що 4 лютого також пройде церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор. Раніше Україна оголосила імена прапороносців під час урочистостей.