Олімпіада-2022. Україна завершила змагання у стрибках з трампліна: результати

Українські стрибуни не увійшли у топ-30 найкращих за підсумками першого раунду змагання у стрибках з трампліна на Олімпіаді-2022. Україна не матиме представників у фіналі.

За підсумками першого змагального дня українцям вдалося показати найкращий результат в історії у стрибках з великого трампліна. Одразу два українським стрибунам - Віталію Калініченку та Євгену Марусюку - вдалося подолати кваліфікацію та потрапити у топ-50 найкращих. Втім, у наступному раунді вони не пробились у топ-30.

Переможцем першого раунду став олімпійський чемпіон Пекіна Рьою Кобаяші. У першому раунді він виконав стрибок на 142 метри, за що отримав оцінку 147 балів. Другий результат - Маріус Ліндвік (Норвегія).