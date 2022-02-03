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Олімпіада 2022: Україна назвала своїх прапороносців на церемонії відкриття

Автор: Андрій Вирва

Національний олімпійський комітет України оголосив спортсменів, які на церемонії відкриття понесуть прапор України. Ними стали фристайліст Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт НОК України.

Для Абраменка ігри в Пекіні стануть п’ятими в кар’єрі. На Олімпіаді в Пхьончхані він виграв золоту нагороду в акробатиці.

"Перш за все, це велика честь для мене нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання водночас", - сказав Олександр Абраменко.

Для Олександри Назарової, це будуть другі дорослі Олімпійські ігри в кар’єрі. На юнацьких іграх 2012 року, Олександра стала срібною призеркою.

"Ще на зимових Іграх в Пхьончхані-2018 я дуже прагнула стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це дебютні змагання такого рівня. І тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді і всією Україною", - заявила Олександра Назарова.

Церемонія відкриття Олімпіади-2022 відбудеться 4 лютого о 14:00.

Нагадаємо, що біатлоністка Анастасія Меркушина 5 лютого вилетить до Пекіну, щоб замінити Олену Білосюк, якщо її стан здоров’я не покращиться.

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Олімпіада