Олімпіада-2022: підсумки дня 19 лютого та медальний залік

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 19 лютого:

Новозеландець Ніко Портеус став олімпійським чемпіоном у фрістайлі. Він здобув "золото" у хафпайпі, випередивши американця Девіда Вайза. Третім на подіум піднявся Алекс Феррейра (США).

Лижний мас-старт завершився перемогою представника ОКР. На дистанції 30 км найкращим став Олександр Большунов. На 5,5 секунди від нього відстав ще один росіянин – Іван Якимушкін. Третім завершив гонку Сімен Хегстад Крюгер з Норвегії.

У ковзанярському спорті золоту медаль здобув Барт Свінгс. Бельгієць набрав 63 очки в мас-старті та випередив двох спортсменів із Південної Кореї – Чон Чже Вона та Лі Син Хуна.

Натомість у жінок третє "золото" Пекіна виборола Ірен Схаутен (Нідерланди). Срібна нагорода дісталася канадійці Івані Блонден. Доповнила п'єдестал Франческа Лоллобріджіда з Італії.

Чоловічий турнір з керлінгу завершився тріумфом збірної Швеції. У фіналі скандинави здолали команду Великої Британії (5:4). Раніше бронзові медалі здобули канадці, які в матчі за 3-тє місце здолали США.

У парному фігурному катанні переміг китайський дует. Суй Веньцзін і Хань Цун сумарно набрали 239,88 бала. Такий результат дозволив випередити дві пари з ОКР.

Німецькі бобслеїстки Лаура Нольте та Дебора Леві відсвяткували успіх у двійках. "Срібло" вибороли їхні співвітчизниці Джаманка та Бургхардт. Бронзові медалі взяли американки Маєрс Тейлор і Гоффман.