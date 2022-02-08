Олімпіада-2022: Француз здобув "золото" в біатлоні, найкращий з українців у топ-20

Першим з українців стартував Дмитро Підручний. Першу стрільбу він пройшов чисто, а на наступних трьох стрільбах допустив по одному промаху. В підсумку Дмитро на фініші зайняв 18-е місце.

Наступним біг Артем Прима. Він допустив чотири промахи та фінішував на 37-у місці.

Далі на старт вийшов Антон Дудченко. У нього також чотири штрафні хвилини, проте Дудченко показав нижчу швидкість за Артема Приму та зайняв 50-е місце.

Останнім з українців стартував Богдан Цимбал. Дебютна гонка на Олімпіаді Богдану не вдалася, він допустив також чотири промахи та фінішував на 55-й позиції.

Олімпійським чемпіоном став француз Кантен Фійон-Майє, який попри дві хиби на стрільби показав фантастичну швидкість та переміг у гонці.

Срібну нагороду здобув білорус Антон Смольський. Білорус пройшов ідеально чотири вогневі рубежі та зміг вибороти першу в кар’єрі олімпійську медаль.

Бронзовим призером став норвезький біатлоніст Йоханнес-Тінгнес Бьо. У Бьо-молодшого в пасиві дві штрафні хвилини, але швидкість пересування по трасі дозволила Йоханнесу виграти ще одну олімпійську медаль.

Індивідуальна гонка. Чоловіки:

1. Кантен Фійон-Майє (Франція) (0+1+1+0) 48:47,4

2. Антон Смольський (Білорусь) (0+0+0+0) +14,8

3. Йоханнес-Тінгенс Бьо (Норвегія) (1+0+0+1) +31,1

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18. Дмитро Підручний (Україна) (0+1+1+1) +3:01,9

37. Артем Прима (Україна) (1+2+0+1) +4:48,8

50. Антон Дудченко (Україна) (1+0+1+2) +6:07,5

55. Богдан Цимбал (Україна) (3+0+1+0) +6:31,6