Олімпіада-2022: Француз здобув "золото" в біатлоні, найкращий з українців у топ-20

На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершилася біатлонна індивідуальна гонка у чоловіків. На старт вийшло чотири українці.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Першим з українців стартував Дмитро Підручний. Першу стрільбу він пройшов чисто, а на наступних трьох стрільбах допустив по одному промаху. В підсумку Дмитро на фініші зайняв 18-е місце.
Наступним біг Артем Прима. Він допустив чотири промахи та фінішував на 37-у місці.
Далі на старт вийшов Антон Дудченко. У нього також чотири штрафні хвилини, проте Дудченко показав нижчу швидкість за Артема Приму та зайняв 50-е місце.
Останнім з українців стартував Богдан Цимбал. Дебютна гонка на Олімпіаді Богдану не вдалася, він допустив також чотири промахи та фінішував на 55-й позиції.
Олімпійським чемпіоном став француз Кантен Фійон-Майє, який попри дві хиби на стрільби показав фантастичну швидкість та переміг у гонці.
Срібну нагороду здобув білорус Антон Смольський. Білорус пройшов ідеально чотири вогневі рубежі та зміг вибороти першу в кар’єрі олімпійську медаль.
Бронзовим призером став норвезький біатлоніст Йоханнес-Тінгнес Бьо. У Бьо-молодшого в пасиві дві штрафні хвилини, але швидкість пересування по трасі дозволила Йоханнесу виграти ще одну олімпійську медаль.
Індивідуальна гонка. Чоловіки:
1. Кантен Фійон-Майє (Франція) (0+1+1+0) 48:47,4
2. Антон Смольський (Білорусь) (0+0+0+0) +14,8
3. Йоханнес-Тінгенс Бьо (Норвегія) (1+0+0+1) +31,1
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18. Дмитро Підручний (Україна) (0+1+1+1) +3:01,9
37. Артем Прима (Україна) (1+2+0+1) +4:48,8
50. Антон Дудченко (Україна) (1+0+1+2) +6:07,5
55. Богдан Цимбал (Україна) (3+0+1+0) +6:31,6
Нагадаємо, що вчора відбулася індивідуальна гонка у жінок. Олімпійської чемпіонкою стала німкеня Деніз Германн.