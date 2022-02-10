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Олімпіада-2022: австрієць Хеммерле здобув золоту нагороду в сноубордкросі

Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді пройшов чоловічий фінал у сноубордкросі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фіналі змагались чотири спортсмени. Італієць, канадець та два австрійці боролися за медалі.

В підсумку один австрієць виграв "золото", а інший залишився без нагороди. "Срібло" у канадського сноубордиста, а італійцю дісталася "бронза"

Медалісти в чоловічому сноубордкросі:

"золото" – Алессандро Хеммерле (Австрія)

"срібло" – Еліот Гронден (Канада)

"бронза" – Омар Візінтін (Італія)

Нагадаємо, що норвезька лижниця Тереза Йогауг перемогла в гонці класичним стилем.

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