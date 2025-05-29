Олигархи Путина нашли лазейку, чтобы "откупиться" от санкций США: что известно

Сколько Бровко и Чемезов заплатили лоббистам

Как сообщила Ливингстон, Бровко и Чемезов в начале 2025 года наняли юридическую компанию Rathmell Short LLP из Вашингтона, чтобы остановить американские санкции. И дело в том, что оба олигарха находятся под санкциями за поддержку агрессии РФ против Украины.

Тем не менее они вполне легально пользуются услугами юристов благодаря "лазейке", которая, по мнению экспертов, переходит в "серую" юридическую зону.

В частности, Rathmell Short LLP в марте подписала контракт на 2,6 млн долларов, чтобы сориентировать олигархов Путина в санкционном законодательстве США. Услуги включают подготовку запросов на исключение из черных списков и взаимодействие с Госдепом и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Контракт также разрешает координацию действий с американской лоббистской фирмой для поддержки усилий по снятию санкций. По словам Ливингстон, еще один противоречивый момент, формально не выходящий за рамки закона.

Правила OFAC технически позволяют подсанкционным лицам обращаться к юристам, чтобы оспорить включение в списки. Но дело Чемезова и Бровко показывает, как тесно связанные с Кремлем фигуры все еще находят лазейки. А фразы Дональда Трампа о том, что Путин "играет с огнем", звучит пустой, пока его олигархи получают доступ во властные круги США, добавила журналистка.

Какие санкции хотят отменить Чемезов и Бровко

Информация Ливингстон подтверждается данными с официального сайта Минюста США, где публикуются сведения об иноагентах. На нем РБК-Украина нашло ряд соглашений между Сергеем Чемезовым и его советником Василием Бровко с одной стороны, и Rathmell Short LLP, которая будет представлять их интересы в США, - с другой.



Фото: соглашения Чемезова и Бровко с Rathmell Short LLP (efile.fara.gov)

Соглашение также предусматривает привлечение лоббистской компании Sonoran Policy Group (Stryk Global Diplomacy). А его цель - поддержка усилий по отмене и пересмотру санкций. При этом из соглашения следует, что Чемезова и Бровко интересует отмена именно персональных санкций против них.

Согласно документам, их интересует отмена санкций:

Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations (31 CFR Part 587) - за деятельность, угрожающую нацбезопасности США, в частности за войну против Украины

Ukraine-/Russia-related Sanctions Regulations (31 CFR Part 589) - введены после оккупации Крыма и полномасштабного вторжения РФ в Украину

Кто такие Чемезов и Бровко

Сергей Чемезов - российский генерал, политик и экономист. С декабря 2007 года является генеральным директором корпорации "Ростех". Также является главой "Союза машиностроителей России" и членом бюро высшего совета правящей партии "Единая Россия".

Из-за поддержки российско-украинской войны и как лицо из ближнего круга Путина находится под санкциями США, 27 стран Евросоюза и ряда других государств. По данным журналистов-расследователей, его семье принадлежат спрятанные в офшорах активы на свыше 300 млн долларов. Стоимость только одной яхты оценивается в 140 млн долларов.

Василий Бровко - директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех", а также медиаменеджер. Тоже находится под санкциями из-за вторжения России в Украину.

Корпорация "Ростех" объединяет 15 холдинговых компаний, большая часть которых разрабатывают и производят высокотехнологичную продукцию военного назначения.