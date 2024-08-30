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Олещук сделал заявление о крушении F-16 и ответил на нападки Безуглой

Фото: Николай Олещук, командующий Вооружёнными силами Вооруженных сил Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина, 26 августа, в день массированного вражеского обстрела, потеряла истребитель F-16 и одного из лучших украинских летчиков - Алексея Меся. Причины авиакатастрофы расследуются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука.

Как отметил Олещук, командование не скрывает потери, а все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Также предварительный отчет получили партнеры Киева вместе с Соединенными Штатами Америки (США), которые уже присоединились к расследованию причины авиакатастрофы

"Уверяю, что уже проводится детальный анализ, идет расследование. Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано", - добавил Олещук.

Нападки Безуглой 

Предварительно стоит объяснить, что вчера, 29 августа, народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что, по ее информации, F-16, якобы, "был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями".

Сегодня же, 30 августа, она упрекнула командующего Воздушных сил за "молчание" и утверждала, что в целом это якобы уже "по меньшей мере третий случай", когда украинские самолеты сбивает собственная противовоздушная оборона (ПВО). 

"Два предыдущих инцидента, которые не касались F-16, официально списали на россиян. И об этом случае также пытались молчать и скрыть информацию, пока она не появилась в иностранных источниках", - заявила она и добавила, что "классические" генералы ведут нас к поражению". 

Ответ Олещука 

Командующий Воздушных сил отметил, что в условиях войны соответствующая информация не может мгновенно попадать в публичное пространство

"Но это безразлично для людей, которые выбрали Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится", - добавил он. 

Олещук, в свою очередь, упрекнул Безуглую в том, что она "вылила грязь" на него и Воздушные силы, дискредитировала производителей американского вооружения и стала "ньюзмейкером" для пропаганды врага. 

Авиакатастрофа F-16

Вчера, 29 августа, The Wall Street Journal заявило о том, что в Украине разбился один из истребителей F-16. РБК-Украина обратилось за комментарием в Воздушные силы, впрочем, там не подтвердили, но и не опровергли информацию. 

Через некоторое время Воздушные силы сообщили о гибели пилота Алексея Меся, а Генеральный штаб ВСУ подтвердил потерю F-16

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