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В Еленовке все еще остаются украинские военнопленные, - Лубинец

Новина українською →
Понедельник 26 июня 2023 22:26
В Еленовке все еще остаются украинские военнопленные, - Лубинец Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированной Еленовке все еще остаются украинские военнопленные.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец изданию ISLND TV.

Он отметил, что оккупанты перевозили украинцев небольшими группами по 20-25 человек в разные учреждения.

"В Еленовке еще остаются военнопленные... Делали все, чтобы мы потеряли с ними связь. Но нам удается получать происходящую информацию", - заявил Лубинец.

По его словам, уничтожение азовцев в Еленовке рассматривает как "публичную казнь".

Напомним, 29 июля прогремел взрыв в колонии оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате теракта погибли по меньшей мере 50 бойцов.

22 августа ООН создала группу по расследованию теракта , в которую вошли международные специалисты. Однако 5 января генсек ООН Антониу Гутерриш расформировал комиссию "из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия".

Также президент Украины Владимир Зеленский заверил, что теракт кафиров в Оленовке станет одним из пунктов обвинения на международном трибунале против России.

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