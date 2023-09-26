"Александрия" благодаря автоголу стала первым четвертьфиналистом Кубка Украины

Кубок Украины, 1/8 финала

"Рух" – "Александрия" – 0:1

Гол: Сапуга, 90+4 (автогол)

Начали команды в спокойном темпе при небольшом превосходстве хозяев. Первый момент "Рух" упустил на 18-й минуте, когда Теслюк не смог попасть в дальний угол после врывания в штрафную. А потом Мысык даже забил, но судьи зафиксировали офсайд.

"Александрия" набралась смелости перед перерывом. Сначала Смирный после диагонали оказался в одиночестве перед воротами, но не смог обработать мяч. В свою очередь Андрийчук после прохода в штрафную зону попал в дальнюю штангу.

Во втором тайме еще несколько раз напомнил о себе Мысык. В частности, вингер львовян проверил бдительность Ермакова после смещения с фланга – вратарь не дремал. А впоследствии он слишком неточно пробил с линии штрафной после стандарта.

Казалось, что матч уверенно двигается к овертайму. Однако "Александрия" сумела забить в последней атаке. На четвертой добавленной арбитром минуте гостям помог стандарт. Пошла подача с левого фланга, а капитан "Руха" Сапуга опрометчиво срезал мяч в свои ворота – 0:1 в итоге.