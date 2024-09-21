"Александрия" уверенно одолела "Левый Берег" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Александрия" – "Левый Берег" – 2:0

Голы: Феррейра, 53, Шабанов, 68

Удаление: Сухоручко, 45+1 (ЛБ, вторая желтая карточка)

Хозяева взяли мяч под контроль с первых минут. В дебюте "желто-черные" организовали и первый момент, когда Смирный пробил головой в руки Механиву после навеса Безерры. А вот следующий опасный эпизод возник на 30-й минуте – Джевани пробил издалека, но вратарь киевлян перевел на угловой.

Новая вспышка активности пришлась на концовку первой половины. Бдительность Механива еще одним дальним ударом проверил Безерра. А дальше антигероем "аистов" стал Сухоручко. Форвард "Левого Берега" в течение трех минут получил два "горчичника" и оставил гостей в меньшинстве.

Второй тайм прогнозируемо начался под диктовку "Александрии". Подопечные Руслана Ротаня провели серию атак и довольно быстро открыли счет. На 53-й минуте Кравченко разыграл угловой с Филипповым, прошел защитника на входе в штрафную и выложил на голову Феррейре – 1:0.

После забитого мяча "желто-черные" продолжили атаковать. Вот Джевани прорвался в штрафную и пробил под перекладину – Механив успел среагировать на коварный удар. Но на 68-й минуте "аистов" не спас и голкипер. Это Шабанов с линии вратарской замкнул подачу с углового.

Финальный игровой отрезок превратился в формальность. "Александрия" хладнокровно довела матч до победы и, по крайней мере, временно вернулась в лидеры первенства (15 очков). "Левый Берег" остался в нижней половине турнирной таблицы (6 пунктов).