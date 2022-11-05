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"Александрия" разбила "Колос" в матче Премьер-лиги с тремя пенальти

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Александрия, Суббота 05 ноября 2022 15:15
"Александрия" разбила "Колос" в матче Премьер-лиги с тремя пенальти Фото: Александрийцы празднуют успех дома (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной домашней победой "Александрии" завершился матч 11-го тура чемпионата Украины против ковалевского "Колоса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Александрия" – "Колос" – 4:1

Голы: Рыбалка, 8, 69 (пенальти), Третьяков, 61 (пенальти), 73 – Ореховский, 53 (пенальти)

В Кировоградской области хозяева проявили активность со стартовых минут. Первую возможность "желто-черные" упустили на 7-й минуте. Это Демченко готовил удар после выноса со штрафного соперника, но пробил рядом со штангой. Но уже последующая атака стала голевой.

После очередного прорыва в штрафную зону "Колос", казалось, отбился, но мяч отскочил к Рыбалке, и опытный хавбек с лета бильярдным выстрелом метров с 25-ти вогнал сферу точь-в-точь под стойку ворот – Волынец был бессилен.

Через несколько минут "Александрия" едва не удвоила преимущество. Калитвинцев пробил левой из-за пределов штрафной и попал в штангу. Потом начал пристрелку и Ковалец. Сначала хавбек на замахе убрал защитника в пределах штрафной и пробил мимо ворот, а затем не смог переиграть голкипера после прострела.

Зато старт второго тайма был за "Колосом". И уже в дебюте гости получили свой шанс, когда мяч попал в руку Бабогло, и арбитр назначил пенальти. Ориховский сумел реализовать одиннадцатиметровый, хотя Билык был очень близок к сэйву, и заставил "Александрию" начинать заново.

Хозяева перехватили инициативу и организовали три мяча в течение 12 минут. Сначала Третьяков уверенно реализовал пенальти за игру рукой теперь в штрафной зоне "хлеборобов". Впоследствии Милько сбил Мирошниченко после финтов на линии штрафной, а с 11-метровой отметки точно пробил Рыбалка.

Наконец на 73-й минуте "желто-черные" забили с игры. Выстрел Калитвинцева со средней дистанции заблокировали защитники, мяч подхватил Кожушко, но с двух попыток переиграть Волынца не сумел. К счастью хозяев, мяч отскочил к Третьякову, и капитан "Александрии" фактически затолкал сферу за линию.

Доведя счет до разгромного, подопечные Юрия Гуры уверенно отыграли финальные минуты. Александрийцы не предоставили "Колосу" ни одного шанса отыграться и оформили уже шестую победу в сезоне. "Желто-черные" закрепились на 4-м месте в УПЛ (20 очков).

К слову, накануне "Ворскла" обыграла "Львов" в стартовом матче тура Премьер-лиги.

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