"Александрия" обыграла "Полесье" в битве лидеров УПЛ

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Александрия" – "Полесье" – 1:0

Гол: Смирный, 83

"Полесские волки" удивили хозяев активным стартом. Подопечные Имада Ашура с первых минут принялись прессинговать "желто-черных" на каждом клочке поля. Впрочем, "Александрия" выдержала напор житомирян и первой создала момент – Шабанов замыкал угловой, но не переиграл Кудрика.

"Полесье" ответило своей упущенной возможностью со стандарта. Это Сарапий попал в сетку с внешней стороны после розыгрыша углового. Впоследствии александриец Безерра лишь немного не попал в угол после прострела Джевани. Леднев же размял кипера хозяев ударом по центру.

Постепенно эпицентр событий сместился в центр поля. Стало больше борьбы, а с ней и фолов. По этому же сценарию начался и второй тайм. На 55-й минуте едва джокером "Полесья" не стал Венделл. Как только он вышел на поле, так сразу пробил под углом в левую девятку – Ермаков не без труда перевел на угловой.

"Желто-черные" ответили вскоре. Джевани с рикошетом от защитника пробил в дальний угол, а Кудрик в последний момент вытащил мяч из девятки ворот. В свою очередь попытку Калюжного пробить из центра штрафного дальше заблокировала оборона житомирян. Под занавес встречи "Александрия" добавила в активности.

В конце концов хозяевам удалось открыть счет на 83-й минуте. Гол сольным проходом со своей половины организовал Безерра, протянувший мяч к чужой штрафной и отрезавший защитников передачей на Смирного. А тот хладнокровно переиграл вратаря – 1:0 в итоге.

Победа позволит "Александрии" остаться как минимум солидером чемпионата Украины по итогам 12-го тура. Команда Руслана Ротаня набрала 29 очков и на три пункта оторвалась от киевского "Динамо", которое сыграет вечером. Тем временем "Полесье" опустилось на 4-е место (22 пункта), пропустив вперед донецкий "Шахтер".