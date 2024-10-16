Александр Сосис, акционер "Банка Альянс": Суд подтверждает нашу правоту в деле с "Укрэнерго"

О роли банковской системы в поддержке украинского бизнеса во время войны, благотворительных инициативах и судебных вызовах — в интервью РБК-Украина рассказывает акционер банка Александр Сосис.

— Многие банки пережили сложный период, адаптируя свои услуги и поддерживая клиентов в военное время. Как ваш банк поддерживает бизнесы и граждан во время войны? Изменились ли стратегии в области кредитования и финансовой поддержки?

— 24 февраля 2022 года произошла стремительная реализация худшего сценария — полномасштабное вторжение, ракетные обстрелы всей территории Украины. Мы сразу приняли необходимые меры для защиты как персонала, так и клиентских данных. Банк перевел все персональные данные клиентов на "облачные" сервисы, что позволило нам быстро развернуть работу в условиях дистанционного обслуживания.

Самым сложным вызовом было управление кредитным портфелем. Мы понимали, что клиенты, как бизнесы, так и граждане, в первую очередь будут сосредотачивать свои финансовые ресурсы на безопасности, поэтому было проведено несколько волн реструктуризации задолженностей. Мы отсрочили выплату основного долга и процентов по кредитам, что дало клиентам возможность сохранить свои бизнесы и адаптироваться к новым условиям.

— Вы упомянули массовую реструктуризацию кредитов. Какие конкретные меры оказались наиболее эффективными для ваших клиентов?

— Одной из самых эффективных мер было предоставление клиентам отсрочки по выплате кредитных платежей — как основного долга, так и процентов. Это позволило заемщикам, особенно представителям малого и среднего бизнеса, сосредоточиться на релокации бизнеса, безопасности своих сотрудников и сохранении производственных мощностей.

В то же время мы активно поддерживали клиентов в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", что позволило предприятиям продолжать свою деятельность даже в сложных условиях.

Так, в период с 2022 по 2024 годы банк в рамках этой программы предоставил кредиты на сумму около 1 млрд грн.

Кроме того, мы внедрили специальные финансовые инструменты для аграрного сектора, а также реструктуризировали кредиты для предприятий, которые пострадали от непосредственного воздействия войны. Для многих наших клиентов это стало ключевой поддержкой для дальнейшей адаптации к новым реалиям.

— Война дала толчок развитию дистанционных каналов обслуживания. Как цифровые технологии повлияли на ваш банк и клиентов?

— Война действительно стала катализатором для диджитализации. Мы существенно продвинулись в развитии удаленных каналов обслуживания, используя облачные сервисы. Ключевым достижением стал наш диджитал-банк и собственный процессинг, который обеспечивает предоставление услуг клиентам в любое время и в любом месте. Мы запустили мобильный банкинг для физических лиц, который позволяет получать банковские услуги без посещения отделений.

— Какие именно инновационные продукты были запущены после начала войны?

— С началом войны банк активно внедрял несколько ключевых инновационных продуктов. Во-первых, это наше мобильное приложение, которое стало основным инструментом для физических лиц. Клиенты теперь могут открывать счета, управлять своими финансами и даже получать потребительские кредиты без посещения банка. Для бизнес-клиентов мы разработали сервисы для дистанционного обслуживания, которые позволяют управлять счетами, платежами и другими банковскими операциями онлайн.

Также мы запустили программы для агробизнеса и энергосервиса в рамках государственных и международных финансовых инициатив. Эти продукты помогают предприятиям продолжать свою деятельность в условиях энергетического кризиса и поддерживают бизнесы, внедряющие технологии из возобновляемых источников энергии.

В целом стратегия банка остается неизменной — мы предлагаем широкий спектр банковских услуг как для бизнеса, так и для индивидуальных клиентов. Изменений в позиционировании банка, в том числе и вследствие военной агрессии РФ, не произошло — банк остается универсальным и доступным для клиентов. Бизнес-модель и стратегия не потребовали изменений, и они демонстрируют свою жизнеспособность.

— Планирует ли банк запуск новых продуктов или услуг, которые бы отвечали потребностям клиентов в военное и послевоенное время?

— Да, мы работаем над развитием нескольких новых направлений. Например, среди ключевых бизнес-линий на 2024-2026 годы — кредитование малого и среднего бизнеса, а также аграрного сектора. Особенно мы фокусируемся на кредитовании предприятий, занимающихся энергосервисом и повышением энергоэффективности.

Кроме того, мы планируем развивать карточный бизнес в 2024 году. Уже расширяем ассортимент финансовых услуг для микробизнеса, а также предоставляем депозиты, платежные карты и страховые продукты для физических лиц.

— Поддерживаете ли вы изменения, которые вносит регулятор в банковскую деятельность во время войны? Как эти изменения повлияли на работу банка "Альянс" и какие вызовы или возможности они создали для финансового сектора?

— Да, банк поддерживает действия Национального банка Украины во время войны.

Программа Power Banking, инициированная НБУ, к которой присоединился и наш банк, обеспечила работу 23 дежурных отделений с генераторами и системами связи. Это позволило предоставлять клиентам доступ к основным банковским услугам даже во время отключений электроэнергии и в критических ситуациях. Кроме того, Power Banking стал своего рода пунктами несокрушимости, где люди могли получить доступ к теплу, интернету, зарядить устройства и получить необходимую поддержку.

Также благодаря жестким мерам НБУ удалось сохранить стабильность национальной валюты, что положительно сказалось на деятельности банковской системы.

Поддержание низких и стабильных темпов инфляции также позволило сохранить покупательскую способность национальной валюты, что помогло стабилизировать финансовый рынок.

Благодаря этим мерам наша финансовая система остается стабильной, а банк продолжает выполнять все свои функции без перебоев. Уже во второй половине 2022 года мы возобновили кредитование корпоративного и микробизнеса. В 2023 году возобновили программы потребительского кредитования, а 2024 год планируем посвятить развитию карточных продуктов.

— Вы лично и банк активно занимаетесь благотворительностью, поддерживая различные инициативы во время войны. Какие из этих проектов сейчас в приоритете?

— Мы инициировали акцию "Соберем вместе с Alliance для ВСУ", в рамках которой часть процентов от депозитов направляем на поддержку Вооруженных сил Украины. Также оказываем адресную помощь воинским частям, закупая необходимое оборудование. Кроме того, мы продолжаем сотрудничать с фондами для реализации различных инициатив, направленных на помощь как армии, так и гражданскому населению.

Банк регулярно получает благодарности от командования и личного состава воинских частей за патриотизм, активную гражданскую позицию, неравнодушие и значительную помощь защитникам Украины. Но, безусловно, больше всего наша благодарность направлена к ВСУ, которые своим самоотверженным трудом и борьбой позволяют нам думать не только о своей безопасности, но и о безопасности тех, кто в этом нуждается.

— Были ли какие-то вызовы в реализации благотворительных инициатив из-за военной ситуации в стране?

— Конечно, война создает дополнительные трудности для реализации благотворительных инициатив. Логистические проблемы, риски безопасности и нестабильность ситуации на фронте осложняют доставку помощи в горячие точки. Кроме того, часто трудно наладить бесперебойное снабжение необходимыми ресурсами из-за сбоев в работе поставщиков или транспортных компаний. Однако, несмотря на эти вызовы, мы продолжаем поддерживать армию и помогать нашим защитникам, находя способы преодоления этих барьеров.

— Сотрудничаете ли вы с другими благотворительными организациями или государственными структурами в рамках ваших инициатив?

— Да, мы сотрудничаем со многими благотворительными организациями. Одним из самых значимых проектов является "Форум Добрых Дел", который мы инициировали еще до полномасштабной войны. Это платформа, объединяющая людей, реализующих благотворительные и общественные инициативы. Наш банк является главным партнером этого проекта, который ежегодно собирает более 3000 участников и 150 спикеров для обсуждения ключевых инициатив.

— Ранее в интервью РБК-Украина вы рассказывали о судебных делах, связанных с банком и "Укрэнерго". Какова сейчас ситуация с этим делом, какие вызовы стоят перед банком в судебной плоскости и что вы делаете для их решения?

— Судебные дела, связанные с "Укрэнерго", продолжаются, но они не оказывают существенного влияния на деятельность банка. Мы внимательно отслеживаем все юридические процессы и принимаем все необходимые меры для минимизации рисков. Банк поддерживает финансовую стабильность, выполняет все нормативы ликвидности и работает в соответствии с требованиями регулятора.

Что касается дела с "Укрэнерго", то с радостью могу сказать, что уже вторая инстанция (апелляционная) подтвердила нашу правоту. В судебных решениях указано, что действия "Укрэнерго" были недобросовестными, поэтому банк не должен платить по претензии, которая была создана преднамеренными действиями со стороны руководства НЭК в начале войны.

С этим, кстати, и связана истерическая реакция наших недоброжелателей, сопровождаемая абсурдными вбросами на "сливных" сайтах, нелепыми петициями к президенту, где, по мнению ее автора, я сейчас нахожусь не перед вами в Киеве, а где-то за границей. Все это вызывает у меня злость и обиду. Не знаю, где автор этой петиции, но с середины июня 2022 года я постоянно нахожусь в Украине и занимаюсь вопросами развития банка "Альянс".

— Какое влияние эти судебные дела оказывают на деятельность банка? Есть ли риски, которые могут повлиять на стабильность бизнеса в будущем?

— Судебные дела не влияют на стабильность деятельности банка. Мы продолжаем выполнять все экономические нормативы ликвидности, а также поддерживаем высокую надежность для наших клиентов.

Банк имеет достаточный запас ликвидных средств и запас финансовой устойчивости.

По состоянию на 18 августа 2023 года наш коэффициент покрытия ликвидностью составлял 250,6%, что значительно превышает нормативные требования.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги банка до уровня "ССС+", прогноз — "стабильный".

Независимый аудитор также подтвердил финансовую отчетность банка за 2023 год. Юридические риски, связанные с имущественными исками на значительные суммы, с которыми работает банк, не оказывают существенного влияния на его деятельность и оценены как незначительные.

Поэтому, несмотря на текущие вызовы и ситуацию в стране, мы уверены в нашей стабильности в будущем. Мы недавно прошли плановую проверку Нацбанка и налоговой службы без каких-либо существенных замечаний. Наши партнеры также высоко оценивают нашу способность управлять рисками и поддерживать прозрачность во всех процессах.