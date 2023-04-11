Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года

Десятки тысяч россиян, которые должны были взять Киев "за три дня", после нескольких недель боев оказались без нормальной логистики и еще под угрозой окружения. Это позволило украинским военным во второй половине марта перейти в наступление, говорит первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк, возглавлявший тогда Киевскую ОВА.

Одержав очередное поражение в Мощуне и Ирпене, оккупанты были вынуждены отступить из всех северных регионов и отказаться от идеи захватить украинскую столицу. По крайней мере – на время. В интервью Павлюк поделился неизвестными фактами битвы за Киев.

Подробнее о том, как украинская армия не дала оккупировать Киевщину и столицу, читайте в материале РБК-Украина "Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу".

– Какой у россиян был первоначальный план по захвату Киева? Был ли потом этот план изменен? Они действительно совсем не рассчитывали, что им придется вести бои здесь?

– Россия под видом проведения стратегического командно-штабного учения провела подготовку и начала полномасштабную вооруженную агрессию с целью уничтожения нашего государства. Первоначальный план захвата Киева был рассчитан на краткосрочную операцию продолжительностью 3-5 суток. Подобный план был использован СССР в Венгрии в 1956-го, Чехословакии в 1968-го и в Афганистане в 1979 году.

Оккупанты по привычному для себя принципу планировали как можно быстрее высадить силы специальных операций (ССО) и воздушные десанты на подступах к Киеву – на аэродромах Гостомель и Васильков. Противник хотел ракетными и авиационными ударами уничтожить нашу систему ПВО, пункты управления воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальную гвардию и объекты критической инфраструктуры. Далее в условиях дезорганизации и краха системы управления они собирались захватить правительственный квартал и ликвидировать или арестовать украинское руководство. И установить своих ставленников – марионеток.

Учитывая, что в уничтоженной технике россиян была парадная форма одежды, они больше готовились к параду на Крещатике, а не к уличным боям. Впоследствии, безусловно, этот план изменился, поскольку намерения противника были полностью разбиты Силами обороны. Российские войска перегруппировались и все еще пытались захватить столицу: полностью окружить и блокировать город, нанесением огневых ударов посеять панику среди местного населения и заставить силовым путем сдаться.

– Противник смог высадить десант на аэродроме Гостомеля и, насколько я понимаю, не смог в Василькове?

– Подразделения 45 бригады специального назначения НДС России 24 февраля 2022 года действительно совершили захват аэродрома Гостомель силами в отряд спецназначения – это примерно 300 человек. Однако подразделениям Сил обороны совместно с подразделениями специального назначения и тактической группой Нацгвардии после упорных боев на 21:00 удалось восстановить контроль над объектом и вытеснить противника.

Пока шел бой за аэродром, главные десантные силы россиян с бронетехникой пытались приземлиться на транспортных самолетах Ил-76. Один из них наши Силы обороны сбили и не дали возможности другим самолетам совершить посадку. Но 25 февраля противник силами до 20 вертолетов и около 250 военнослужащих нанес удар по аэродрому и в результате боевых действий вернул его под свой контроль. Враг нарастил группировку ВДВ с целью дальнейшего их применения в качестве тактических десантов в Киеве для захвата правительственного квартала.

Разрушенный аэродром Гостомель и "Мрия" (фото: GettyImages)

Высадка планировалась в Василькове, но попытка захвата не удалась. После боя 25 февраля подразделения ВСУ в районе Василькова уничтожили самолет Ил-76МД с десантом, а также два вертолета и десант, который совершал высадку.

– Колонны на Киев шли после запланированной высадки десанта?

– Вместе с десантом, который направлялся на столицу со стороны Чернобыльской зоны, по этому же направлению продвигались колонны российской техники – вплоть до приближения их к реке Ирпень и развертывания понтонов для форсирования водного препятствия. Начались боевые столкновения на важных объектах инфраструктуры в направлении Гостомеля и Горенки.

Одновременно с этим российские войска совершали наступательные действия на Северском направлении (Черниговская область) силами до пяти БТГр из состава группировки центрального военного округа РФ. Их удалось остановить на глубине около 70 км в районе населенного пункта Седнев.

С северо-востока противник силами до четырех БТГр вклинился на глубину до 125 км, продвигаясь в направлении столицы от Новгород-Северска, а также двигался из Сумского направления.

– Как именно продвигались зашедшие в область российские войска и тот десант, который высадился в Гостомеле?

– Первый тактический десант, совершивший высадку 24 февраля на аэродром Гостомель, понес потери во время боев. Поэтому в течение следующих суток противник силами двух Ил-76 и вертолетами осуществил перебрасывание десанта уже до 1000 человек на аэродром Гостомель. После приземления личный состав противника вертолетами перемещался в район Бучанского парка, Бородянки, Королевки, Пирогово, Охотовки, Софиевской Борщаговки и Леоновки.

Чтобы окуржить Киев, россияне также начали продвигаться к Житомирской трассе. Ожесточенные бои шли в Буче и Ирпене. Важным городом на пути россиян в Киев стал Макаров. Оккупанты не взяли город под полный контроль, а обошли его. На левом берегу противник продвигался по направлениям Городня и Чернигов силами до четырех БТГр и двух артиллерийских тактических групп, а также в направлении Сумы-Киев силами до четырех БТГр.

– Каким был критический момент, когда казалось, что противник все же может захватить Киев?

– Когда оккупанты захватили Гостомель, они превратили его в базу для дальнейшего наступления на столицу. После того, как туда добрались подразделения 35-й общевойсковой армии РФ, боевая техника агрессора осталась без топлива, растянутая на дистанции до 60 км. Силы сопротивления Украины начали уничтожать колонны с топливозаправщиками и не допустили их в войска, которые были готовы окружить Киев.

Вражеские войска начали боевые действия по захвату города Ирпень. Сражение за Ирпень длилось месяц и оказалось переломным в битве за Киев. Самым критическим моментом операции по обороне Киева были боевые действия в поселке Мощун. Силы обороны дали отпор оккупантам и не позволили переправиться через реку Ирпень и дойти до столицы по малейшему расстоянию до площади Шевченко.

В результате уничтожения вражеской бронетехники и значительной части пехоты под Макаровым, пытавшейся продвинуться в Ирпень, оккупанты потеряли половину своих войск. Победа под Макаровым и Мощуном легла в основу поражения противника – и штурм Киева провалился.

– Неоднократно слышала, что немаловажную роль сыграло уничтожение дамбы на реке Ирпень. Дамба в Козаровичах, где река Ирпень впадает в Киевское водохранилище, возле Демидова – это она?

– Да, это она. Реке Ирпень суждено было стать одним из основных природных препятствий, не позволивших российским оккупантам дойти до столицы. Чтобы они не перебрались на другой берег этой реки, Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отдал приказ предоставить взрывчатку и совершить подрыв. Плотину решили взорвать лишь частично, если бы взрыв был сильным, была угроза гидроудара. Первый подрыв прошел по плану, но не принес нужного результата – россияне уже сооружали понтон недалеко от Мощуна.

Эвакуация гражданского населения из Ирпеня во время боевых действий в городе (фото: GettyImages)

Требовался еще один подрыв, но обстановка осложнилась обстрелами врага. Для второго подрыва взрывчатки не пожалели. Как следствие, подходы к понтонам стали сплошным болотом. На поле застряло очень много вражеской техники. Некоторую технику россияне еще успели эвакуировать под обстрелами, остальную – даже не смогли забрать, она застряла там полностью. Уничтожение дамбы на реке Ирпень не позволило противнику навести достаточное количество понтонов и переправиться на другой берег. Тем самым вражеское наступление было остановлено.

– Расскажите немного подробнее о битве за Мощун.

– Мощунская битва стала одной из важнейших битв обороны Киева. После высадки десанта на Гостомельский аэропорт основные силы вражеских войск пошли в массированное наступление на Киев. Во время стремительного продвижения оккупационные войска взяли под контроль Чернобыль, Иванков, Дымер и Бородянку и подошли вплотную к Буче. После того, как они заняли рубеж Буча-Гостомель, 5 марта, подразделения 76-й ДШД и 98-й ВДД были направлены на форсирование реки Ирпень в районе поселка Мощун. Он находится на берегу реки.

Оборону Мощуна удерживал личный состав 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Под давлением огневого воздействия и атакующих действий наши бойцы отступили в центр села. Тогда на подкрепление прибыли украинские спецназовцы, вооруженные противотанковыми средствами.

В то время россияне столкнулись с ожесточенным сопротивлением украинской армии и сил ТрО в соседнем городе Ирпень и к западу от столицы. Не сумев прорвать нашу оборону там, оккупационные войска решили сосредоточиться на продвижении в Киев через Мощун, который они считали "вратами" в столицу.

Противник штурмовал Мощун со всех сторон. Силы обороны под влиянием "огневого вала" постепенно отступали на окраины, но основная часть наших войск занимала оборону в лесу у деревни. После смены тактики и подкрепления наши подразделения заблокировали противника с двух сторон, обстреливали из тяжелой артиллерии места переправ и сосредоточение российских войск. Силы обороны оттеснили оккупантов к реке Ирпень, а 21 марта ВСУ полностью освободили село Мощун от российских захватчиков.

– Когда и после чего россияне перестали наступать и перешли в оборону?

– В Киевской области началом их обороны и нашего наступления можно назвать вторую половину марта. Тогда на Полесском направлении отдельные подразделения окупантов перешли к обороне. В дальнейшем враг начал массово переходить к обороне на занятых рубежах, продолжая наносить воздушные и ракетные удары по нашим населенным пунктам.

После успешного отражения вражеского наступления на столицу украинские военные начали освобождать города и села области. И уже 2 апреля Министерство обороны Украины сообщило об освобождении всей Киевской области от российских окупантов.

– С чего началось наше наступление – из каких населенных пунктов? Когда Россия начала выводить войска?

– Замедлить темп продвижения противника удалось за счет разрушения мостов на подступах к Киеву, уничтожения приведенных им переправ. Активные засадные действия (организация засад) на путях продвижения противника не позволяли ему развернуться в боевые порядки. Было блокирование российских оккупационных войск с западного и северного направления, создавались для них невыгодные условия, после чего мы перешли в контрнаступление.

Контрнаступательные действия Силы обороны начали проводить с 19 марта 2022 года. Тогда проводились поисково-ударные действия на направлениях Белогородка, Полесья и Бровары, а также были попытки вытеснить его из Макарова, Бородянки, Великой Дымерки, Новой (Старой) Басани. По результатам проведения этих контратак наши военные освободили часть оккупированных территорий Киевской области и создали предпосылки для окружения значительной части российских подразделений.

Александр Павлюк (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Кроме того, из-за подрыва дамбы в Козаровичах часть российских войск, форсировавших реку Ирпень в районе Мощуна, была отрезана от основных сил. Таким образом, остальные вражеские подразделения не смогли форсировать реку и развить наступление на Киев. Во время отступления мы вели преследование (ударно-поисковые действия) противника, захватывали пленных и трофейную технику. Враг недооценил готовность наших войск к ведению устойчивой обороны, их заблаговременное развертывание, подготовку оборонительных рубежей. А самое главное – массовое сопротивление местного населения, в том числе на временно оккупированных территориях.

– Как нам удалось их вытеснять, учитывая, что враг имел преимущество в технике и личном составе?

– Уже отмечал это, но не перестану повторять: прежде всего потому, что россияне не ожидали такого масштабного сопротивления, недооценили возможности наших войск и то, насколько слаженной может быть борьба военных и гражданских, когда речь идет о нашей Украине.

При поддержке армейской авиации Сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии противнику наносилось мощное огневое поражение. С каждым днем оккупанты истощались и несли значительные потери в личном составе и технике. Так уменьшалась их боевая способность и активность ведения боевых действий.

Благодаря ведению засадных действий на маршрутах противника нам удалось нарушить их систему логистического обеспечения. Уничтожались колонны грузовиков с топливом и боеприпасами, а авиация и артиллерия мастерски поражала их пункты управления, развернутые склады и так далее. Были сделаны все предпосылки для окружения значительной части российских оккупационных войск. После этого они были вынуждены быстро отступать.

– Правда ли, что колонны обеспечения врага не имели должного боевого прикрытия?

– Приведу пример 35-й общевойсковой армии РФ. С беларусской границы ворвались 70 тысяч россиян и 7 тысяч бронемашин, они преодолели 115 км и достигли своей цели, полностью использовав горючее. Для дальнейших наступательных действий на Киев им потребовалась дозаправка. Бензовозам с топливом осталось ехать меньше часа. Но силы сопротивления Украины обратили внимание на конвой протяженностью 64 км и не допустили его к войскам. Тем самым, которые были готовы окружить Киев.

Оккупанты сталкивались с препятствиями на протяжении всего пути – пробки на узких дорогах, затопленных водой и так далее. Сейчас уже можно говорить, что начальные задержки этой длинной колонны были осуществлены специализированным боевым подразделением только из 30 спецназовцев. Они выводили из строя или уничтожали первые три машины, а затем атаковали конвой. Поскольку он стал длиннее и более закупоренным, наши военные разрушали мосты. У россиян была небольшая охрана – примерно 2 тысячи солдат. И они так и не смогли прорваться через препятствия, созданные Силами обороны. Логистика окупантов находилась в таком состоянии повсюду. Наши же действия и маневры только совершенствовались.