Олег Крот і Юрій Лазебніков із Techiia обладнали операційну в Кропивницькому системою освітлення

Раніше операції в хірургічному відділенні виконували застарілим обладнанням. Після встановлення нового обладнання у хірургії на суму понад 4 млн грн, Олег Крот та Юрій Лазебніков вирішили також закупити для операційної сучасне освітлення німецької компанії Simeonmedical вартістю 306 тис грн.

“Нас часто запитують, чому саме Кропивницький? Все просто: тут працює першокласний нейрохірург, який рятує життя дітей. Талант, вміння і знання є, натомість апаратура – не найкраща. Тож ми вирішили забезпечити його усім необхідним. Поступово обладнуємо хірургію апаратами, якими користуються у кращих європейських клініках”, – розповідає Олег Крот, співзасновник ГО “Фундація Течія” та керуючий партнер холдингу TECHIIA.

Світильник Sim.LED 500 MC значно полегшив роботу хірургам. Система LED-ліхтарів запобігає утворенню тіней, можливість регулювання теплоти світла допомагає хірургам підібрати оптимальні умови для кожної операції. Світильник живиться від акумулятора і є мобільним – його можна використовувати у різних операційних.

“Коли ми обираємо проекти для фінансування, обов’язково керуємося критеріями довгостроковості. Все, що ми робимо, повинно довго служити і приносити користь. Якщо купуємо обладнання – то тільки визнаних у світі виробників, які гарантують безперебійну роботу протягом багатьох років, – пояснює Юрій Лазебніков, співзасновник ГО “Фундація Течія” та керуючий партнер холдингу TECHIIA. – Ми не обмежуємо себе лише медичними проектами. У нашому фокусі також STEM-освіта і діджиталізація регіонів. Охоче вислухаємо кожну ідею, яка здатна змінити Україну, і підтримаємо найкращі”.

Це вже вдруге протягом осені ГО “Фундація Течія” передає обладнання дитячій лікарні у Кропивницькому. З вересня у хірургічному відділенні використовують сучасну трепанаційну систему та електрокоагулятор, які дозволяють проводити безпечні та безкровні операції на головному мозку. Облаштування операційної відзначили авторитетні видання – ГО “Фундація Течія” включили у топ-10 проектів корпоративної соціальної відповідальності за версією журналу “Бізнес”.

“Допомога меценатів вкрай важлива для нашої лікарні. Раніше нам часто доводилося транспортувати пацієнтів до Києва, бо у нас просто не було необхідного для складних операцій обладнання. Тепер завдяки Олегові та Юрію все помінялося – ми можемо проводити операції на місці, не втрачаючи дорогоцінний час на трансфер пацієнтів”, – коментує Олександр Пизін, нейрохірург дитячої лікарні у Кропивницькому.