ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированную Кирилловку заехали белорусские военные, - мэр Мелитополя

Новина українською →
Запорожская область, Четверг 26 января 2023 17:12
В оккупированную Кирилловку заехали белорусские военные, - мэр Мелитополя Фото: В оккупированную Кирилловку заехали белорусские военные (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики продолжают наращивать свое присутствие в Украине. В оккупированную Кирилловку (Запорожская область) заехали белорусские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Оккупанты Запорожской области распространяют "предупреждение об обстрелах" в пропагандистских соцсетях", - заявил мэр города.

Федоров рассказал, что в Мелитополе через каждые 100 метров расставили военных, останавливающих авто и прохожих, проверяют документы и телефоны, предупреждая об "угрозе" со стороны ВСУ. В поселке Мирное Мелитопольского района под предлогом "защиты детей от ударов ВСУ" закрыли школу до 30 января.

Мэр Мелитополя рассказал о целях оккупантов в Запорожской области:

  • заставить жителей не ждать, а бояться ВСУ;
  • оправдать любой террор в оккупации "защитой" гражданских;
  • обстреливать гражданскую инфраструктуру и переложить вину на ВСУ;
  • наращивать военные силы на оккупированных территориях.

"Да, вчера в Кирилловку заехали белорусские военные. Они могут быть сотрудниками частной военной компании. Мы же не знаем, как они будут прикрывать участие в войне против Украины. Может, они будут говорить, что это точно не регулярные войска Беларуси, но по факту это белорусы. По факту у них есть шевроны какой-то Витебской части или бригады. Это то, что видят наши жители", - добавил Федоров.

Напомним, что российские захватчики понесут серьезные потери на фронте, поэтому пытаются врать об "успехах" в социальных сетях.

Российские захватчики несут серьезные потери из-за боев в Запорожской области. Поэтому они вынуждены открывать новые госпитали в оккупированном Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь Беларусь Запорожская область Война в Украине Кирилловка
NEWS
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света