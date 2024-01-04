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С оккупированной части Херсонской области вернули еще одного ребенка

Фото: из оккупированной части Херсонской области вернули еще одного ребенка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Еще одного украинского ребенка удалось вернуть из оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

С оккупации удалось вернуть 12-летнего Андрюшу. Он прибыл на подконтрольную Украине территорию 1 января.

Лубинец рассказал, что в Офис омбудсмена обратилась старшая сестра мальчика. Ребенок проживал на оккупированной территории вместе с бабушкой, потому что мама умерла летом 2022 года.

"В оккупации они почувствовали на себе все "преимущества российского мира": запугивание, психологическое давление, визиты представителей оккупационных властей. Мальчика угрожали отобрать у бабушки и устроить в детский дом, поскольку он остался без законного представителя", - добавил омбудсмен.

Возвращение удалось осуществить совместными усилиями Офиса омбудсмена с "Украинской сетью за права ребенка".

Фото: из оккупированной части Херсонской области вернули еще одного ребенка (t.me/dmytro_lubinetzs)

Россия вывозит украинских детей

Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина рассказывала, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

В конце декабря Украина вернула еще одного ребенка, которого оккупанты вывезли в Россию. Речь идет о 12-летнем мальчике.

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