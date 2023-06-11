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В оккупированном Токмаке прогремели взрывы

Фото: взрывы в Токмаке прозвучали вечером 11 июня (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область) прозвучала серия взрывов вечером в воскресенье, 11 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

По предварительной информации, взрывы прогремели в северной части города.

В сети отмечают, что произошла детонация, предварительно, вражеских БК. Также был опубликован ролик, на котором слышна такая "бавовна" ночью в Токмаке.

Детали относительно взрывов от официальных лиц пока не оглашаются

Взрывы в Токмаке

Город Токмак Запорожской области был оккупирован войсками РФ практически в первые дни после начала полномасштабного вторжения.

На захваченной части региона очень хорошо развито партизанское движение, и в населенном пункте довольно часто раздаются взрывы, а также Силами обороны и Силами сопротивления точечно уничтожаются места базирования интервентов, склады с БК и техникой.

Напомним, что ранее взрывы в Токмаке прогремели 8 июня ночью. А перед этим во временно оккупированном городе также сообщали о серии взрывов, минимум о 6.

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