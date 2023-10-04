В оккупированном Токмаке раздались громкие взрывы

Громкие взрывы прогремели в Токмаке Запорожской области в среду, 4 октября. Город находится под контролем российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Силы обороны приобщились к "проверке систем оповещения", которую анонсировали россияне. Жители сообщают о громких взрывах в городе", - написал он.
скриншот deepstatemap.live
Ситуация в Запорожской области
Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.
Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области. По его мнению, контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, когда будет освобожден Токмак.
Также недавно россияне сбили свой истребитель Су-35 вблизи Токмака. Британская разведка подтвердила эту информацию.
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