В оккупированном Токмаке раздались громкие взрывы

"Силы обороны приобщились к "проверке систем оповещения", которую анонсировали россияне. Жители сообщают о громких взрывах в городе", - написал он.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области. По его мнению, контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, когда будет освобожден Токмак.

Также недавно россияне сбили свой истребитель Су-35 вблизи Токмака. Британская разведка подтвердила эту информацию.