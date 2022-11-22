В оккупированном Токмаке прозвучала серия мощных взрывов

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прозвучало шесть мощных взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Очередной недобрый вечер для оккупантов в Запорожской области. Местные жители сообщают о шести громких взрывах во временно оккупированном Токмаке. Уточняем информацию об ударах по позициям врага", - написал он.
Напомним, ранее движение военной техники россиян снова заметили под Мариуполем. Враг перемещает ее в сторону Розовки (Запорожская область).
Также сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремели четыре мощных взрыва.
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