RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Старобельске взорвали автомобиль и ликвидировали коллаборанта

Архивное фото: в оккупированном Старобельске взорвали автомобиль и ликвидировали коллаборанта (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В захваченном россиянами Старобельске (Луганская область) сегодня, 1 апреля, был взорван автомобиль. Из-за этого погиб коллаборант Валерий Чайка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и оккупационного "главы" Старобельска Владимира Чернева.

Оккупанты сообщили, что в 13:30 возле "Старобельского факультета Луганского государственного педагогического университета" был осуществлен подрыв автомобиля.

Фото: Подорванный автомобиль (t.me/rian_ru)

Чернев подтвердил, что в результате этого погиб заместитель руководителя "Центра по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка.

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал видео с места подрыва автомобиля. 

Что известно о Чайке

Валерий Чайка в 2010 году избирался депутатом Старобельского горсовета от "Партии регионов".

В 2022 году Чайка перешел на сторону врага, его назначили "советником главы администрации Старобельского района "ЛНР". 

В прошлом году СБУ объявила ему подозрение по факту коллаборационной деятельности. Обвинительный акт в отношении Чайки был направлен в суд.

Ликвидация коллаборантов в оккупации

Во временно захваченном Мариуполе произошел взрыв 10 ноября прошлого года. Взорвался автомобиль местного "полицейского".

В январе во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны взорвали россиян вместе с техникой. Поражён вражеский автомобиль и четыре захватчика.

А в марте во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали один из организаторов "выборов" РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскЛНРСтаробельскВойна в Украине