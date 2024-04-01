В оккупированном Старобельске взорвали автомобиль и ликвидировали коллаборанта

Оккупанты сообщили, что в 13:30 возле "Старобельского факультета Луганского государственного педагогического университета" был осуществлен подрыв автомобиля.

Фото: Подорванный автомобиль (t.me/rian_ru)

Чернев подтвердил, что в результате этого погиб заместитель руководителя "Центра по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка.

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал видео с места подрыва автомобиля.

Что известно о Чайке

Валерий Чайка в 2010 году избирался депутатом Старобельского горсовета от "Партии регионов".

В 2022 году Чайка перешел на сторону врага, его назначили "советником главы администрации Старобельского района "ЛНР".

В прошлом году СБУ объявила ему подозрение по факту коллаборационной деятельности. Обвинительный акт в отношении Чайки был направлен в суд.

Ликвидация коллаборантов в оккупации