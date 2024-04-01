В оккупированном Старобельске взорвали автомобиль и ликвидировали коллаборанта

В захваченном россиянами Старобельске (Луганская область) сегодня, 1 апреля, был взорван автомобиль. Из-за этого погиб коллаборант Валерий Чайка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и оккупационного "главы" Старобельска Владимира Чернева.
Оккупанты сообщили, что в 13:30 возле "Старобельского факультета Луганского государственного педагогического университета" был осуществлен подрыв автомобиля.
Фото: Подорванный автомобиль (t.me/rian_ru)
Чернев подтвердил, что в результате этого погиб заместитель руководителя "Центра по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка.
Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал видео с места подрыва автомобиля.
Валерий Чайка в 2010 году избирался депутатом Старобельского горсовета от "Партии регионов".
В 2022 году Чайка перешел на сторону врага, его назначили "советником главы администрации Старобельского района "ЛНР".
В прошлом году СБУ объявила ему подозрение по факту коллаборационной деятельности. Обвинительный акт в отношении Чайки был направлен в суд.
Во временно захваченном Мариуполе произошел взрыв 10 ноября прошлого года. Взорвался автомобиль местного "полицейского".
В январе во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны взорвали россиян вместе с техникой. Поражён вражеский автомобиль и четыре захватчика.
А в марте во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали один из организаторов "выборов" РФ.
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