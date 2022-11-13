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В оккупированном Скадовске сообщили о громких взрывах

Фото: в оккупированном Скадовске сообщили о громких взрывах (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Скадовске Херсонской области слышны громкие взрывы. Этот город находится под временной оккупацией россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне. Херсон".

"Во временно оккупированном Скадовске были слышны громкие взрывы", - сообщило издание, ссылаясь на местных жителей.

Отметим, что официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Напомним, совсем недавно стало известно, что российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра и теперь она размещена именно в захваченном Скадовске.

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Херсонская областьВзрыв