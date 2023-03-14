В оккупированном Симферополе произошел масштабный пожар на складе (фото, видео)

Сообщается, что пожар произошел в 04:43 и составил площадь в 1000 квадратных метров. Для тушения было привлечено около 30 человек российских спасателей и 7 единиц техники.

Между тем оккупационные власти заявляют, что пожар якобы локализовали и "угрозы соседним складам и магазинам нет". Также оккупанты сообщили, что в результате пожара "нет жертв и никто не пострадал".

Напомним, недавно мы писали о том, что в Симферопольском районе раздались взрывы.

Также ранее в оккупированном Севастополе произошел крупный пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще по меньшей мере двое были госпитализированы.

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