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В оккупированном Симферополе произошел масштабный пожар на складе (фото, видео)

Фото: в оккупированном Симферополе произошел масштабный пожар на складе (t.me/mchs_official)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму сегодня рано утром произошел масштабный пожар. Огонь охватил склад в Симферополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что пожар произошел в 04:43 и составил площадь в 1000 квадратных метров. Для тушения было привлечено около 30 человек российских спасателей и 7 единиц техники.

Между тем оккупационные власти заявляют, что пожар якобы локализовали и "угрозы соседним складам и магазинам нет". Также оккупанты сообщили, что в результате пожара "нет жертв и никто не пострадал".

Напомним, недавно мы писали о том, что в Симферопольском районе раздались взрывы.

Также ранее в оккупированном Севастополе произошел крупный пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще по меньшей мере двое были госпитализированы.

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КримПожар