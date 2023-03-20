В оккупированном Симферополе пытались подорвать газопровод

Во временно оккупированном Симферополе неизвестные пытались подорвать газопровод. В результате взрыва повреждена металлическая труба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

В результате взрыва образовалась 70-сантиметровая воронка. К счастью, никто не пострадал.

Неизвестные пытались подорвать газопровод, расположенный за гаражами. По предварительным данным, у трубы подложили около 200 граммов взрывчатки.

Инцидент произошел вечером 19 марта. По информации российских СМИ, взрыв прогремел в Центральном районе на улице Балаклавской.

Напомним, в начале марта неподалеку от оккупированного Симферополя слышали взрывы. В сети сообщали о сбитии беспилотника.

Также недавно в Симферополе произошел масштабный пожар на складе.

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