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В оккупированном Симферополе говорят о запуске ракет

Фото: в оккупированном Крыму войска РФ запустили ракеты (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму в районе Симферополя прозвучали звуки взрывы около полудня 12 октября, и в небе заметили следы от ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"В районе Симферополя росПВО стреляет в воздух", - говорится в публикации.

Также озвучивается мнение, что запуск ракет может быть связан не с попытками сбить воздушные цели, а с атакой.

"Возможно, это был пуск ракеты "Искандер" по Николаеву... Еще фото запуска с другого ракурса от нашего подписчика". - указывается в материале.

Также в сети были опубликованы кадры, на которых видны следы от ракет в небе.

 

Взрыв под Николаевом

Позже глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил в своем Telegram о взрыве недалеко от облцентра.

."Взрыв за городом. Информацию уточняем", - рассказал чиновник.

Отметим, что перед этим в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ранее Николаев подвергся ракетному удару 7 октября днем во время воздушной тревоги. Тогда враг использовал для атаки баллистическое вооружение.

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СимферопольКримПВО